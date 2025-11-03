Chris Martin y Tini Stoessel deslumbraron al público de Tecnópolis en un show inolvidable

La noche de este domingo 2 de noviembre en Tecnópolis se transformó en una velada mágica e irrepetible. Miles de espectadores fueron testigos de un momento único cuando Chris Martin, vocalista de la reconocida banda británica Coldplay, apareció sin previo aviso durante el show “Futttura” de Tini Stoessel.

El artista británico se unió a la cantante para interpretar en vivo “We Pray”, su colaboración conjunta, y una versión acústica de “Carne y Hueso”, provocando una explosión de emoción entre los presentes. El encuentro, totalmente inesperado, se viralizó en cuestión de minutos.

En los videos difundidos en redes sociales se puede ver a Tini luciendo un conjunto negro de cuero con botas altas, mientras Martin, con una remera con el logo del tour de la artista, sonríe y toca su guitarra. Desde el momento en que pisó el escenario, los gritos del público se mezclaron con lágrimas y celulares levantados que capturaban cada segundo del histórico cruce.

La dupla interpretó primero “We Pray”, una canción cargada de energía y complicidad, que los fans corearon de principio a fin. Luego, con las luces tenues, llegó el turno de una emotiva y delicada versión de “Carne y Hueso”. Chris acompañó con acordes suaves y su estilo introspectivo, mientras Tini cantaba visiblemente emocionada, en una atmósfera íntima que contrastó con la euforia inicial.

La relación entre ambos artistas tiene historia: en 2022, durante los recordados diez conciertos de Coldplay en el estadio de River Plate, Tini fue invitada por la banda para cantar “Let Somebody Go” y su propia balada “Carne y Hueso”. Aquel primer encuentro marcó el inicio de una amistad artística que con el tiempo se consolidó. En 2024 grabaron juntos “We Pray”, tema incluido en el último álbum de los británicos, y ahora volvieron a compartir escenario, reforzando el vínculo creativo entre ambos.

El gesto de Martin no solo sorprendió a los fans argentinos, sino que también encendió las redes internacionales, donde se multiplicaron los elogios y mensajes de admiración. Sin dudas, su aparición en el show de Tini Stoessel quedará como uno de los momentos más recordados del año en la música en vivo.

