Jonathan Bailey es el hombre más sexy de 2025, según la revista People

El actor británico Jonathan Bailey, de 37 años, ha sido elegido por la revista People, como el de hombre más sexy del año. El protagonista de series como Los Bridgerton, Broadchurch y Leonardo, así como de películas como Wicked y la última de la saga Jurassic World, toma así el testigo de John Krasinsky, que subió al trono en 2024, y de Patrick Dempsey, en 2023. Es ya el 40º escogido por la publicación estadounidense.

La revista considera que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”.

De hecho, Bailey anunció que era efectivamente el escogido durante una entrevista con Jimmy Fallon en el programa del presentador en la cadena NBC. Asegurando que es “el honor” de su vida y que se siente “tremendamente honrado”, pero también que lo siente como “algo completamente absurdo”, riéndose de manera inevitable por el hecho de hacerse con la corona. Bailey es el primer hombre abiertamente homosexual al que People ha nombrado hombre más sexy del año desde 1985, cuando creo el famoso título.

“A principios de año estaba interpretando (la obra de teatro) Ricardo II, de Shakespeare, que, para aquellos que no lo sepan, no es una comedia”, comentó en el show nocturno, explicando que precisamente estaba “metido de lleno” en esa producción cuando se enteró de la noticia. “Así que te vuelves un poco loco, y lo único más loco que interpretar Ricardo II es que te inviten a formar parte de esto”. Lo que está claro es que este nuevo título empuja más si cabe la popularidad de Bailey, lo que ayuda a los inminentes y potentes proyectos que tiene en cartera: el estreno este noviembre de la segunda parte de Wicked y la cuarta temporada de Los Bridgerton, que llega a Netflix en enero de 2026.

En el reportaje aparece en la playa con su perro, Benson, y señala que en estos momentos se siente “increíblemente afortunado”. También admite que algún día le gustaría ser padre, “si los planetas se alinean”.

Entre sus estrenos inmediatos se encuentra la segunda parte del musical ‘Wicked’: ‘Wicked: For Good’, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos y en la que encarna al príncipe Fiyero.

