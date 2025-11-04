Cuándo estrena y de qué trata la nueva serie de la China Suárez en Disney+

La carrera de Eugenia “China” Suárez es un testimonio de su consistencia en la industria del entretenimiento argentino, manteniéndose activa en diversas producciones a lo largo de los años. Desde sus inicios en éxitos juveniles como Casi Ángeles, la actriz ha logrado transicionar hacia roles que la han posicionado en la esfera del drama y el cine, demostrando una capacidad para adaptarse a distintos formatos y géneros.

Su evolución profesional la llevó a participar en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto a nivel nacional como internacional, consolidando su presencia en la pantalla y abarcando una audiencia amplia y variada a lo largo de su trayectoria.

La versatilidad de la China Suárez le ha permitido mantenerse relevante, trabajando con diferentes productoras y directores. Su selección de papeles abarcó desde la comedia romántica hasta el drama biográfico y el policial, mostrando un interés por explorar distintas facetas interpretativas. Esta continuidad en la búsqueda de nuevos proyectos es lo que la mantiene en la mira de las grandes plataformas de streaming y productoras, asegurando que su nombre siga asociado a estrenos de alto perfil.

Ahora, la China Suárez se prepara para sumergirse en un nuevo género con el próximo estreno de "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", una serie dramática original de Disney+. La producción, ambientada en la majestuosa Patagonia argentina y en clave de thriller romántico, la presenta en un rol de alto voltaje, buscando venganza y secretos.

Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+

Disney+ presenta "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", una serie dramática producida por Adrián Suar y realizada por Kapow.

Fecha de estreno:

19 de noviembre (estreno de todos los episodios).

Sinopsis oficial:

La trama sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera marcada por su pasado que llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. La serie está grabada principalmente en San Martín de los Andes y contará con 22 episodios de 30 minutos.

La historia es descrita como un thriller romántico con una conmovedora historia de amor con los majestuosos paisajes patagónicos como telón de fondo.

Elenco oficial:

Eugenia “China” Suárez (Letizia)

Diego Cremonesi

Eleonora Wexler

Joaquín Ferreira

Carlos Belloso

Pedro Fontaine

Antonella Costa

Mariano Saborido

Jerónimo Bosia

Rallen Montenegro

Mauricio Paniagua

Tráiler oficial:

El póster y el tráiler de la nueva producción fueron dados a conocer recientemente por Disney+, anticipando la intriga y los giros inesperados de la serie, que fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

FUENTE: minutouno.com