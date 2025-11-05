Alex Caniggia redobló la provocación contra Wanda Nara: "Peppa Pig, volvé al establo"

La guerra mediática entre Alex Caniggia y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Según trascendió, la conductora de MasterChef Celebrity planea iniciar una demanda judicial contra el ex participante de El Hotel de los Famosos por sus declaraciones ofensivas, luego de que la justicia desestimara una denuncia similar a comienzos de este año.

Lejos de retractarse, Caniggia volvió a atacar desde sus redes sociales con comentarios cargados de burla. “Peppa Pig, volvé al establo”, escribió el mediático en su cuenta de Instagram, reeditando la frase que desató el conflicto. En una serie de historias, insistió en su postura provocadora y minimizó la posible acción legal.

“Con tantos juicios graves por resolver, la Justicia debería tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto”, expresó. También mencionó a su abogado, José Vera, a quien definió como “el número uno”, y aseguró que él se encargará del “caso Peppa Pig”.

Caniggia acompañó sus dichos con imágenes del personaje Miss Piggy, de Los Muppets, a las que añadió frases irónicas como “Peppa Pig es tierno” y “Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole ‘zorra’. China, demandala”, en alusión a la actriz Eugenia “China” Suárez, actual pareja de Mauro Icardi.

El conflicto entre Alex y Wanda se remonta a meses atrás, cuando el hijo de Claudio Caniggia la comparó públicamente con la caricatura infantil, algo que la empresaria consideró ofensivo y fuera de los límites del humor. Según contó Laura Ubfal en Storytime (Bondi Live), la conductora decidió volver a la vía judicial luego de que el mediático reiterara sus insultos de manera pública.

En medio del escándalo, Melody Luz, pareja de Alex, se desligó de los comentarios y marcó distancia: “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor”.

Con su estilo provocador intacto, Alex volvió a desafiar los límites entre el espectáculo y la ofensa, mientras Wanda Nara, acostumbrada a los conflictos mediáticos, analiza recurrir a la justicia para ponerle fin a una polémica que no deja de crecer.

FUENTE: minutouno.com