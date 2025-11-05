Furia Scaglione volvió a estallar contra Telefe en "El Internado" de Chile

Fiel a su estilo, Furia Scaglione no para de sembrar polémica dondequiera que esté. Por estos días, la exparticipante de Gran Hermano se encuentra participando del reality "El Internado" de Chile, donde ya ha tenido varios episodios problemáticos con sus compañeros, haciendo uso de sus ya conocidos gritos.
No obstante, en las últimas horas, la TV chilena registró un diálogo entre Juliana y dos de sus compañeros actuales, donde la mediática volvió a despotricar contra Telefe por no haber ganado el certamen de convivencia argentino: "Cuando me sacaron a mí, supuestamente ellos dijeron que fue votación del público. Y ahí gritaron 'fraude'. Pero no sabés lo que fue. Tipo '¡fraude!', pero así. O sea, la gente estaba fuera del canal. Cuando a mí me sacan, había policía, había de todo", contó de manera grandilocuente.
"Afuera estaban rompiendo todo el canal. Mis fanáticos se pusieron locos, locos, locos. Porque también había plata de por medio. La gente había votado. Entonces, nada, se armó un quilombo bárbaro. Y no había manera de tapar eso. O sea, no había manera", continuó su relato.
Y añadió: "Después me ofrecieron trabajo ahí, tipo que me tranquilice. Me dijeron que, nada, me iban a dar un puesto ahí y todo. Me armaron un contrato y yo renuncié. Le dije, no, metételo en el orto. Y después, bueno, me volvieron a llamar para el nuevo Gran Hermano", reveló, refiriéndose a la última edición (2025).
"Y me trataron de convencer mal. Y yo no, hasta que me convencieron. Y dije, bueno, entro, pero nada. El 60% de las personas habían pedido que yo entre. Y ahí entré, pero había una nueva opción que era que, si te querías ir, podías irte. Te podías autonominar. Tipo, me voy. Avisas, armar un protocolo y te vas", recordó.
Y justificó su abandono: "No era que los chicos me nominaban. Me castigaba Gran Hermano. Y es la producción. Entonces dije, no, van a hacer de nuevo lo mismo. Van a mandar a placa todos los domingos, otra vez se generan ingresos. O sea, otra vez estoy absorbiendo del público y esa plata no me la llevo yo".
"Fui, entré, les enseñé lo que yo hacía o por lo menos le di tips", siguió, en referencia a los participantes de la edición 2025, en la cual ganó Tato Algorta. "Fui medio como una especie de maestro", cerró, para luego contar que abandonó el juego.
