Toda la verdad detrás de la ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Nicki Nicole y Lamine Yamal se separaron, generando sorpresa entre sus fanáticos. Los idas y vueltas de la pareja habían sido constantes desde que comenzaron su relación. Con 18 años él y 25 ella, muchos consideraban que mantener el vínculo iba a ser complicado, especialmente por la distancia y los compromisos profesionales de ambos.

Tras la noticia, el periodista Juan Etchegoyen dio detalles de la separación. “Primero siempre te dije que lo que empieza mal, termina peor y me refiero a que esta relación no fue sincera porque Nicki estaba en una con Trueno cuando empezó todo con el futbolista. Yo esto lo dije en su momento y lo sostengo”.

“La ruptura lleva dos semanas y la realidad es que lo que me cuentan a mí es que él tomó la decisión de dejarla porque se dio cuenta que no era un vínculo sano porque le traía problemas”, agregó Juan que luego siguió con más datos.

Luego manifestó que: “La familia de Lamine nunca avaló este romance del jugador del Barcelona y no caía bien el vínculo que tenían, sobretodo al papá y a la abuela del jugador que le decían a Lamine que no querían conocerla”.

Y concluyó: “Y además de esto se suma algo clave: Lamine tiene 18 años y le encanta la fiesta y eso no era compatible con tener una pareja. Lamine prefirió la estabilidad familiar y la joda y le cortó a Nicki Nicole que tampoco estaba tan enganchada”.

FUENTE: minutouno.com