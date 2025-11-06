Tras el accidente, Thiago Medina vuelve a la casa Gran Hermano

La próxima edición de Gran Hermano ya comenzó a generar expectativa antes de su estreno. Durante la última emisión de LAM, Ángel de Brito sorprendió al revelar dos noticias que revolucionaron a los fanáticos del reality: Thiago Medina volverá a ingresar a la casa más famosa del país y Pestañela se incorporará como panelista.

Thiago, recordado por su paso en la edición 2022, conquistó al público con su humildad, su historia de vida y su manera transparente de jugar. Sin embargo, su vida cambió por completo después del programa. Este año, el joven sufrió un grave accidente en moto que lo dejó en una situación crítica y con pronóstico reservado. Durante casi un mes, su entorno y miles de seguidores mantuvieron una cadena de oración en redes sociales, esperando por su recuperación.

Gracias a los doctores y una fuerza divina, Thiago logró salir adelante tras sus intervenciones y hoy, mientras se recupera, con una nueva perspectiva y una fortaleza renovada, se prepara para enfrentar nuevamente las cámaras de la casa más famosa del país en busca de revancha y una segunda oportunidad dentro del juego que lo llevó a la fama, a encontrar el amor, y hoy ser el padre de Laia y Aime.

Por otro lado, Pestañela —una de las figuras más comentadas del universo GH en redes— debutará en el Debate de Gran Hermano, el ciclo que analiza minuto a minuto todo lo que ocurre dentro de la casa. Con su estilo desinhibido, comentarios punzantes y un humor muy particular, promete ser una de las voces más filosas del panel.

