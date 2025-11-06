Bizarrap estrenó una music session histórica con Daddy Yankee: escuchala

El esperado encuentro de dos artistas que marcaron la historia de la música latina ya es una realidad. Bizarrap, el productor y artista argentino que redefinió los límites del género, presenta la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, el pionero del reggaetón. Con esta colaboración, se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña.

Una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. La Session trae de vuelta el sonido y la actitud del reggaetón clásico, reinterpretados con la visión única de Bizarrap, quien logra capturar la esencia de los beats del 2000 y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.

El artista puertorriqueño deja su huella con la fuerza y autenticidad que lo convirtieron en un ícono del género. Una colaboración que une pasado y presente, y que sin duda quedará entre las sesiones más memorables del artista.

Con más de 19 mil millones de streams entre Spotify y YouTube, más de 20 BZRP Music Sessions en el Top 200 Global y tres canciones en el #1 Global, Bizarrap continúa ampliando los límites de la música latina. Ganador de 4 Latin Grammys y 4 Récords Guinness, fue además el único artista argentino en Coachella 2024, donde sorprendió al mundo al compartir escenario con Shakira.

Su visión artística lo posiciona como un puente entre culturas y generaciones, llevando la bandera argentina a los escenarios más importantes del planeta.

Grabada entre Miami y Buenos Aires, la Session Vol. 0 surge tras meses de trabajo conjunto y una conexión genuina entre dos íconos que comparten el mismo espíritu innovador. Con la Session Vol. 0, Bizarrap reafirma su liderazgo como una de las figuras más influyentes de la música global.

FUENTE: minutouno.com