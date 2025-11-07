Qué dijo ahora la hija mayor de Marcelo Tinelli

Mica Tinelli rompió el silencio y habló sobre el conflicto familiar que se desató tras la denuncia que su hermana Juanita presentó por amenazas de muerte, apuntando directamente contra su padre Marcelo Tinelli. Según trascendió, la joven habría manifestado su descontento con algunos manejos del conductor, lo que generó una fuerte tensión interna.

El mensaje de Juanita no solo causó sorpresa, sino también enojo entre varios miembros del clan, al punto de provocar divisiones. Soledad Aquino, madre de las hermanas, tomó partido y lanzó una dura declaración: “Yo no le creo a Juanita (Tinelli) que lo que ella dice sea cierto. Lo inventó para llamar la atención del padre”.

Por otro lado, Cande Tinelli admitió que no mantiene diálogo con la menor, aclarando que es Micaela quien se encuentra más involucrada y al tanto de la situación.

En medio de esta controversia, Mica Tinelli, conocida por su bajo perfil, expresó su enojo a través de una historia en Instagram, donde apuntó contra quienes —según ella— se aprovechan del momento delicado que atraviesan: “Increíble lo sueltitos que están todos ahora... ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, qué bien”.

Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue interpretado como una defensa directa hacia su padre y una crítica hacia aquellos que, desde adentro o afuera, buscan manchar la imagen de la familia Tinelli.

