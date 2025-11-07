Enzo Fernández sería el culpable de que Valentina renuncie a MasterChef Celebrity

Este miércoles trascendió que Valentina Cervantes habría decidido dar un paso al costado en MasterChef Celebrity (Telefe), donde se había convertido en una de las participantes más queridas por el público. La información fue revelada por Ángel De Brito, quien también compartió los motivos personales detrás de su decisión y una frase clave de Enzo Fernández que habría definido su salida.

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, contó el periodista, haciendo referencia al futbolista, con quien la influencer tiene dos hijos, Olivia y Benjamín.

De acuerdo con lo que se supo, Cervantes regresaría a Inglaterra la próxima semana, dejando vacante su lugar en la competencia. Su despedida se verá en las próximas emisiones del reality, ya que las grabaciones están adelantadas y el ciclo cuenta con varios programas ya listos para salir al aire.

FUENTE: minutouno.com