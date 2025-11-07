¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Nuevo amor?

La foto de Gime Accardi junto a un hombre que desató rumores de romance

La actriz encendió las redes al publicar una foto en actitud cómplice con un joven desconocido. Los detalles en la nota.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 11:20

Gime Accardi volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir una imagen que reavivó el interés por su presente sentimental. La actriz, muy activa en Instagram, reposteó una historia donde se la ve sonriente y relajada junto a un hombre, con quien aparenta tener una gran cercanía.

La foto, originalmente publicada por la cineasta Agus Navarro, muestra a Gimena recostada sobre un sillón con un look informal y una actitud distendida, mientras su acompañante —vestido de negro y con gorra— prefiere mantener su identidad reservada.

Aunque ninguno de los protagonistas hizo comentarios, la publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores, que rápidamente vincularon la escena con un posible nuevo capítulo en la vida amorosa de la actriz.

Todo esto ocurre poco después de que su exesposo, Nico Vázquez, confirmara que está iniciando una relación con su compañera de elenco en Rocky, Dai Fernández.

