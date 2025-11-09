¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Paula Robles reapareció en público en medio del escándalo familiar de los Tinelli

La actriz y expareja de Marcelo Tinelli volvió al teatro y fue fotografiada con su novio.
 

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 15:29

En medio del explosivo escándalo familiar que sacude al clan Tinelli, Paula Robles volvió a mostrarse públicamente en el estreno de la segunda temporada de la obra "Ahora vos", donde comparte escenario con Lali Rosetti.

La actriz fue fotografiada por Ciudad Magazine a la salida del teatro, sonriente y relajada tras una nueva función, junto a su novio, Guillermo Franco.

Sin ánimo de dar declaraciones, Robles aseguró que lo único que le importa es contener y cuidar a su hija Juana, sin involucrarse en internas ni polémicas mediáticas.

La hija de Paula y Marcelo denunció haber recibido amenazas de muerte y protagonizó un fuerte enfrentamiento con su padre, la semana pasada.

