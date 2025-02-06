Mauro Icardi y la China Suárez luego de su tour por Italia volaron a Estambul. Allí el futbolista regresó finalmente al Galatasaray a cumplir sus obligaciones futbolísticas y la actriz decidió acompañar a su pareja. En su estadía en Turquía, la intérprete publicó una polémica foto de su novio con un misterioso tatuaje en el cuello.

El delantero del club turco posó para el ojo de la cámara de su pareja exhibiendo la tinta sobre su cuello en letras japonesas. Rápidamente su tattoo llamó la atención por el idioma en el que se encontraba redactado y la escandalosa frase que le habría dedicado a la China.

¿Mensaje oculto? Mauro Icardi sorprendió con un tatuaje que parece dedicado a la China Suárez

La expareja de Wanda Nara lanzó una provocadora contraofensiva hacia la madre de sus hijos. El jugador de fútbol quien se siente sumamente representado en la figura de Johnny Depp, le dedicó una polémica frase a la China Suárez, su actual pareja y con quien ahora convive en el país de Oriente Medio.

A diferencia de la manga que le dedicó a Wanda Nara, esta vez Mauro Icardi optó por ser más discreto y tatuarse en el cuello una dedicatoria a su actual enamorada. El futbolista escribió con la tinta de una aguja la palabra japonesa “padayon”. Esta palabra además de utilizarse en el japonés también existe en filipino y su origen se remonta a las lenguas visayas, como el cebuano, el hiligaynon y el waray. Su traducción al español significa “perseverar”, “continuar” y “seguir adelante”, entre otras acepciones.

Lo que más llamó la atención de su tatuaje fue que no lo mostró él en su cuenta personal, sino que lo hizo a través de la China. Esta frase que bien podría estar dedicada a Eugenia Suárez contaría con un doble sentido. Por un lado, el de “perseverar” en su guerra judicial con Wanda Nara y por otro lado el de “seguir adelante” en su relación con la actriz.

Mauro Icardi sorprendió con un tatuaje que parece dedicado a la China Suárez con el “mensaje oculto” de perseverar y avanzar en su relación. Sin embargo, este es un arma de doble filo ya que podría ser una indirecta hacia Wanda Nara de que no dará brazo a torcer en la contienda judicial contra ella. Tras su cruce con Yanina Latorre, el futbolista de 31 años decidió dejar asentado en su cuello su presunto amor por la China Suárez.

FUENTE: caras.perfil.com