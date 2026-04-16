Fabio Agostini habló sin filtro de Luana Fernández tras su llegada a Gran Hermano



La estadía de Fabio Agostini en Gran Hermano: Generación Dorada ya empezó a dar que hablar. El español, que llegó desde “La Casa de los Famosos” como parte de un intercambio por cinco días, compartió sus primeras sensaciones tras un día dentro del reality y dejó en claro cómo percibe la dinámica del grupo.

Lejos de mostrarse ajeno, el influencer notó rápidamente el clima entre los participantes: "Llegué y ya vi a varios chicos peleando, pero lo típico. No dormí nada pero estoy feliz", comentó con humor. Con experiencia en este tipo de formatos, también sumó su mirada sobre la convivencia: "El ambiente está un poco cargadito, pero entiendo que llevan dos meses encerrados. Estaré de espectador y echándome una risita".

En medio de ese contexto, Fabio también se permitió hablar de sus compañeras y no ocultó sus preferencias. Si bien mencionó a varias, hubo dos nombres que destacaron: Luana Fernández y Lolo Poggio.

"Muy guapa Luana, pero ojo que esto es entre ustedes y yo", lanzó divertido. Y aunque reconoció el atractivo de Lolo, dejó en claro quién captó más su atención desde su llegada: "Luana es la que mejor me ha atendido desde que llegué. Un 10, muy guapa". Con este arranque, la duda ya está instalada: ¿nacerá algo más durante su breve paso por la casa?



Cuánto durará el intercambio entre GH y La Casa de los Famosos

El intercambio internacional entre Gran Hermano Generación Dorada (Argentina) y La Casa de los Famosos (Telemundo, EE. UU.) tendrá una duración aproximada de una semana.

Según lo anunciado por Santiago del Moro, la estadía de los participantes extranjeros suele ser de 6 o 7 días, un tiempo estándar en este tipo de formatos de "trueque" para agitar la convivencia sin alterar permanentemente la competencia original.

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