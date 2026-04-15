Corrientes: pescaron un surubí de 40 kilos en el río Paraná

Un surubí de casi 40 kilos fue capturado el lunes 13 de abril en el río Paraná, en jurisdicción de Esquina. La pesca se realizó bajo la modalidad de garete durante una jornada deportiva.

El protagonista de la pesca fue Nahuel “Tawa” Rosales, oriundo de Tres Arroyos, quien luchó con el ejemplar por más de media hora. Finalmente, el surubí fue devuelto al río tras la captura.

Este tipo de casos vuelve a posicionar a Esquina como un punto clave y la consolida como un destino elegido por pescadores de todo el país.

Con información de Noticias Emprendedores Goya.