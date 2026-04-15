¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

plus de refuerzo alerta naranja Surubí
plus de refuerzo alerta naranja Surubí
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ESQUINA

Corrientes: pescaron un surubí de 40 kilos en el río Paraná

El ejemplar fue capturado bajo la modalidad de garete.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 09:29

Un surubí de casi 40 kilos fue capturado el lunes 13 de abril en el río Paraná, en jurisdicción de Esquina. La pesca se realizó bajo la modalidad de garete durante una jornada deportiva.

El protagonista de la pesca fue Nahuel “Tawa” Rosales, oriundo de Tres Arroyos, quien luchó con el ejemplar por más de media hora. Finalmente, el surubí fue devuelto al río tras la captura.

Este tipo de casos vuelve a posicionar a Esquina como un punto clave y la consolida como un destino elegido por pescadores de todo el país.

Con información de Noticias Emprendedores Goya.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD