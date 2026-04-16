Una escuela de Corrientes implementa jornadas sin celulares para fortalecer el aprendizaje

La Escuela Normal Ramón José Cárcano, de la localidad correntina de Monte Caseros, anunció que implementará jornadas sin celulares desde este 2026 a partir de una nueva normativa institucional. La medida apunta a fortalecer la atención en clases y mejorar la convivencia entre los estudiantes.

Según se informó a través de sus redes sociales, la disposición rige durante toda la jornada educativa, lo que incluye clases, recreos y momentos de desayuno o merienda.

No está permitido el uso de:

Celulares

Relojes inteligentes

Audífonos u otros dispositivos electrónicos.

Los alumnos pueden asistir con estos elementos, aunque deben permanecer apagados y guardados hasta el momento de la salida. El objetivo es reducir distracciones y fomentar una mayor interacción dentro del ámbito escolar.

Casos de incumplimiento

Si no se respeta la medida, los dispositivos serán retirados y solo podrán ser recuperados por los tutores de los estudiantes. Además, ante estas situaciones, las familias deberán comunicarse con la preceptora, quien transmitirá el mensaje correspondiente.

Desde la institución invitaron a las familias a acompañar la iniciativa y remarcaron la importancia de promover un uso responsable de la tecnología. También destacaron la necesidad de construir un entorno más adecuado para el aprendizaje.