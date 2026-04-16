Distancia total: Griselda Siciliani se alejó de Luciano Castro tras su internación



Pasado más de un mes desde la separación, Griselda Siciliani decidió ponerle un freno a las versiones que circularon en las últimas semanas sobre su vínculo con Luciano Castro. En medio de la reciente internación del actor, la protagonista eligió hablar y aclarar cómo está hoy su situación sentimental.

En el marco de la promoción de la nueva temporada de Envidiosa, la actriz enfrentó las consultas sobre su vida privada y se mostró firme, sin dejar lugar a dobles lecturas. Fue durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre, el ciclo conducido por Flor de la Ve en elnueve, donde respondió de manera directa a los rumores que hablaban de un acercamiento.

“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, aseguró con contundencia, visiblemente incómoda por el tema. Ante la insistencia, también dejó en claro que el contacto con su ex pareja ya no forma parte de su presente: “no seguimos hablando”.

Cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, Siciliani evitó profundizar, aunque su respuesta fue clara y sin ambigüedades: “Sí, yo no hablo de estas cosas”. Con esa frase, la actriz marcó un cierre tajante y dejó en evidencia que no hay intención de retomar la relación.

De esta manera, y a diferencia de otras ocasiones en las que había abordado públicamente conflictos personales, esta vez optó por una postura más reservada, aunque igual de contundente, para dar por terminado el capítulo junto al actor.

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