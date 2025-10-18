¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Funebres

MARÍA MARGARITA BONET

Por El Litoral

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 15/10/2025. Ernesto Ramón Albornoz, Araceli Gómez, hijos, nietos y bisnietos participan el fallecimiento de su sobrina Margarita, ruegan oraciones en su memoria y resignación para sus seres queridos. c/638

MARGARITA BONET DE ODENA

Q.E.P.D.

Falleció el 15 de octubre de 2025. Sus primos Isidro Odena e Ivana Toledo, Federico Odena y Adalis Fernández, Susana María Odena, Carlos María Odena y Sara Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su primo y familia José Raúl (h) e hijos, rogando una oración en su memoria, por el eterno descanso de su alma. c/658

