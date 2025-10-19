MARCELO RAMÓN MEDINA

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Cámara Nacional Electoral Gabinete
Por El Litoral

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 18/10/2025. La Rectora Mgtr. Florencia Rodríguez, rectora de la Universidad de la Cuenca del Plata participa el fallecimiento de Ramón Medina, padre de la Esp. Marcela Medina, vicerrectora académica de la institución. Acompaña a sus familiares en tan sentida pérdida. c/662

 

Q.E.P.D.

Falleció el 18/10/2025. Autoridades superiores y personal de la Universidad de la Cuenca del Plata participan el fallecimiento de Ramón Medina, padre de la Esp. Marcela Medina, vicerrectora académica de la institución. Hacemos llegar nuestras condolencias y acompañamos con profundo pesar a su familia en este difícil momento. c/662

