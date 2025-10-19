MARCELO RAMÓN MEDINA

MARCELO RAMÓN MEDINA

Q.E.P.D.

Falleció el 18/10/2025. Autoridades superiores y personal de la Universidad de la Cuenca del Plata participan el fallecimiento de Ramón Medina, padre de la Esp. Marcela Medina, vicerrectora académica de la institución. Hacemos llegar nuestras condolencias y acompañamos con profundo pesar a su familia en este difícil momento. c/662