EMILIO PONT RIERA

Falleció el 01/11/2025. El Rotary Corrientes Sur, participa con profundo dolor el fallecimiento del Yerno de la Ex Presidente Del Club Dra. Margarita Echeverria De Romero, haciendo llegar a su hija y demás familiares nuestro sentido pésames y cristiana resignación ante tan doloroso momento, cuyos restos serán inhumados en esta Ciudad, se ruega una oración en su memoria. c/741

ALEJANDRO PONT RIERA

Falleció el 01/11/2025. La Promoción 1967 del Colegio San José, participan el fallecimiento del hijo de su querida excompañera Nelly de Pont Riera, acompañándola junto a sus familiares en este triste momento. c/672

EMILIO ALEJANDRO PONT RIERA

Falleció el 01/11/2025. Aníbal Malvido, Irma Farizano de Malvido junto a sus hijos Aníbal y Eugenia, Milagros y Guillermo, Eloísa y Juan Martín, Francisco y Montserrat, participan con profundo dolor el fallecimiento de tan querido amigo, acompañan a su esposa e hijo, a su mamá y demás familiares, rogando por el eterno descanso de su alma. c/743