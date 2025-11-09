¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Chaco Brasil Franja de Gaza
GERONIMA ZORAIDA OCAMPO VDA. DE ESCALANTE

Por El Litoral

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 29/10/2025. La Cátedra “B” de Derecho de los Contratos y Cátedra “B” de Derecho de Daños, su Profesor titular Dr. Ricardo S. Danuzzo y demás integrantes de los equipos de cátedras, participan con pesar el fallecimiento de la madre del Profesor Héctor Escalante, acompañan a él y su familia, en este en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria. c/749

Q.E.P.D.

Falleció el 29/10/2025. Ricardo S. Danuzzo participa con pesar el fallecimiento de la madre del Profesor Héctor Escalante, acompaña a él y a su familia, en este en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria. c/749

