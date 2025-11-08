Nordeste venció a Oeste de Buenos Aires

Por la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17 de rugby, Nordeste superó a Oeste de Buenos Aires 37 a 15 y mantiene la ilusión de clasificar a las semifinales. El encuentro se disputó este sábado en cancha de Curne y correspondió a la segunda fecha del Zona Ascenso 3.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste se recuperó a la derrota que sufrió en la primera fecha cuando visitó a su par de San Juan.

El encuentro entre Nordeste y Uroba tuvo un primer tiempo equilibrado con un marcador favorable al local 15 a 10. En el complemento, los dirigidos por Genaro Carrió fueron contundentes para lograr el triunfo con punto bonus ofensivo.

Por el mismo grupo, Entre Ríos venció como local a San Juan 24 a 12 y quedó en lo más alto de las posiciones.

Las posiciones en la zona Ascenso 3 tienen a Entre Ríos como único puntero con 7 puntos, Nordeste y San Juan tienen 5 y Oeste de Buenos Aires quedó con 2.

El Argentino Juvenil proseguirá en San Juan, bajo la denominación “Formato Concentrado”, y habrá tres días de competencia (16, 19 y 23 de noviembre) en San Juan Rugby Club.

El domingo 16, desde las 17, Nordeste enfrentará a Entre Ríos en la búsqueda de un lugar en las semifinales para luchar por el ascenso. Los seleccionados de San Juan y Oeste se medirán ese mismo día a partir de las 10.30.