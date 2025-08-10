†

IDA ELIZABETH LACOUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2025 en Mercedes. El Escribano Juan Miguel Martínez y familia, participan del fallecimiento de la madre de su amigo Juan Manuel Figeredo. Acompañan a toda su familia en estos momentos. Elevando una oración al cielo en su memoria.

IDA ELIZABETH LACOUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2025. Con profundo dolor, desde OSDE acompañamos a nuestro compañero Juan Manuel por el fallecimiento de su madre, Ida Elizabeth Lacour. Le brindamos a él y a su familia nuestro cariño y apoyo en este momento tan triste. Sus compañeros de OSDE.