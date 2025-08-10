¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
Incendio en Corrientes corte de transito estudiantes correntinos
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

IDA ELIZABETH LACOUR

Por El Litoral

Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 00:00

IDA ELIZABETH LACOUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2025 en Mercedes. El Escribano Juan Miguel Martínez y familia, participan del fallecimiento de la madre de su amigo Juan Manuel Figeredo. Acompañan a toda su familia en estos momentos. Elevando una oración al cielo en su memoria.

IDA ELIZABETH LACOUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2025. Con profundo dolor, desde OSDE acompañamos a nuestro compañero Juan Manuel por el fallecimiento de su madre, Ida Elizabeth Lacour. Le brindamos a él y a su familia nuestro cariño y apoyo en este momento tan triste. Sus compañeros de OSDE.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD