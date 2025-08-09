Jorge Rial anunció una noticia impactante sobre los problemas de su hija Morena Rial

Jorge Rial una vez más volvió a referirse a la situación de su hija, Morena Rial, quien viene de quedar envuelta en una supuesta situación con la policía; según contó Pepe Ochoa en LAM, la influencer fue demorada por circular con los papeles de su vehículo.

En ese aspecto, la propia More salió a cruzar a Ochoa, hacia quien arremetió sin filtros. En medio de la polémica, Rial apareció para recordar lo que fue aquel suceso de hace unos meses, en donde ella quedó detenida y remarcó una vez más lo mismo: actuó con profesionalismo para abordar el caso y no pidió ningún beneficio.

“Estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro. Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”, había afirmado Pepe en el programa de Ángel De Brito.

Y a partir de esto fue que se revelaron las declaraciones que hizo hace unos días Rial. A través de su streaming Carnaval, y aprovechando el conflicto entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, el conductor no quiso guardar su opinión.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE SU HIJA MORENA

“Cuando fue lo de mi hija, me descuartizaron por todos lados y nadie puede decir que yo haya llamado a alguien para parar algo”, aseveró Jorge.

Empero, eso no fue lo único ya que también recordó las palabras que dijo.

Dejando a un lado su rol como papá, y centrándose en el periodismo, siendo Rial un hombre de los medios, entendió que era un tema que debía dar. Si bien se cruzaba con su familia directa, siempre le informaba a su público.

“Lo único que dije fue ‘es noticia, mi hija detenida es noticia, hay que darla’. El tema es cuando pasan un límite. No hay nadie de la Justicia o de los medios que pueda decir que yo los llamé”, sentenció Rial en su programa de streaming.

Fuente: Paparazzi.