†

ELSA ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 27/08/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Sra. Diputada Provincial, Aida Angélica Díaz. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia.

†

ELSA ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 27/08/2025. La Sra. Secretaria de Cámara de la Honorable Cámara de Diputados, Dra. Evelyn Karsten y el Sr. Prosecretario, Carlos Cipolini, junto con la Secretaria de Comisiones, Despacho, Dirección de Ceremonial y Secretaria Privada, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Sra. Diputada Provincial, Aida Angélica Díaz. Acompañando a su familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso.

†

ELSA ESCOBAR

Q.E.P.D.

Falleció el 27/08/2025. Los Sres. Diputados Provinciales, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Diputada Provincial, Aida Angélica Díaz. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia.