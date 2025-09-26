†

DR. WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este doloroso momento elevando oraciones por su eterno descanso. o/360

†

DR. WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. Dr. Nasif Miguel Seba, despide al entrañable amigo con profunda tristeza, conservando para siempre el recuerdo de su amistad. c/527

†

DR. WALTER NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2025. Ricardo G. Leconte y María Teresa Mendiondo De Leconte y familia, participan el fallecimiento del amigo de imborrable recuerdo, acompañan a los familiares y ruegan por su descanso en paz.