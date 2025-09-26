¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Unne abuso sexual aguará guazú
MARIO MIQUERI

Por El Litoral

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 00:00

MARIO MIQUERI

Q.E.P.D.

Falleció el 25/09/2025.

SE DETUVO EL RELOJ

LAS AGUJAS YA NO GIRAN

NO TE VERÉ EN LA ESQUINA

DE TU VIEJO ALMACÉN

CONTÁNDONOS LAS HISTORIAS

DE AMORÍOS FURTIVOS

A LOS QUE CON MUCHO SIGILO

NOS LO SUPISTE NARRAR

OPAMA MARIO MIQUERI

TE FUISTE YA A OTROS LARES

SUMIÉNDOLO EN PESARES

AL PUEBLO MBURUCUYA

YA NO ESTARÁS POR ACÁ

DEJANDO SIN REFERENCIA

A LOS QUE PEGAN LA VUELTA

POR VISITAR TU SOLAR.

Gustavo Salvador Miqueri Morad despide al querido “Tío Mario” rogando una oración en su memoria y por su eterno descanso.

