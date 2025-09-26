†
MARIO MIQUERI
Q.E.P.D.
Falleció el 25/09/2025.
SE DETUVO EL RELOJ
LAS AGUJAS YA NO GIRAN
NO TE VERÉ EN LA ESQUINA
DE TU VIEJO ALMACÉN
CONTÁNDONOS LAS HISTORIAS
DE AMORÍOS FURTIVOS
A LOS QUE CON MUCHO SIGILO
NOS LO SUPISTE NARRAR
OPAMA MARIO MIQUERI
TE FUISTE YA A OTROS LARES
SUMIÉNDOLO EN PESARES
AL PUEBLO MBURUCUYA
YA NO ESTARÁS POR ACÁ
DEJANDO SIN REFERENCIA
A LOS QUE PEGAN LA VUELTA
POR VISITAR TU SOLAR.
Gustavo Salvador Miqueri Morad despide al querido “Tío Mario” rogando una oración en su memoria y por su eterno descanso.