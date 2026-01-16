†
EMILIO ALEJANDRO CAÑETE (Milo)
Q.E.P.D.
Falleció el 14/01/2026. Con profundo dolor despedimos a Emilio Alejandro Cañete (Milo). Cristian Karsten y familia, Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de inmensa tristeza, elevando una oración por su eterno descanso y pidiendo consuelo y fortaleza para todos ellos. c/024
†
EMILIO ALEJANDRO CAÑETE (Milo)
Q.E.P.D.
Falleció el 14/01/2026. Hermann Karsten y familia, despiden con hondo pesar a Emilio Alejandro Cañete (Milo). Su recuerdo vivirá por siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerlo. Acompañamos con afecto y respeto a su familia y seres queridos, deseándoles paz y fortaleza en este difícil momento. c/024