Trump se reunió con Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves en la Casa Blanca con la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un encuentro de alto perfil que se produjo en pleno proceso de transición política en el país sudamericano.

La reunión, de carácter privado y con una duración superior a las dos horas, contó con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio.

La cita representó el primer encuentro cara a cara entre Trump y Machado desde la operación que culminó con la captura del dictador derrocado, Nicolás Maduro, y su posterior traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, afirmó la dirigente opositora, en una breve intervención pública.

Asimismo, trascendió que Machado le entregó a Trump una medalla del Premio Nobel de la Paz recibido.