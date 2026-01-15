Metas: el Fondo Monetario enviará una misión a la Argentina en febrero

En su primera conferencia de prensa del año, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a hacer una ferviente defensa del programa económico de la Argentina y confirmó una misión de los técnicos del organismo en febrero para concretar la segunda revisión del acuerdo que tiene el organismo con el país. Además, la funcionaria destacó que el Banco Central comenzó el año con acumulación de reservas “a un ritmo acelerado”, y subrayó el impacto positivo de este proceso en la perspectiva financiera del país.

Durante su intervención, Kozack señaló que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas”, y resaltó los avances en los esfuerzos de estabilización económica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, dijo, además de recordar que el país experimentó una contracción en 2024 pero que ya en 2025 mostrará un crecimiento de 4,5 por ciento.

Por otra parte, subrayó que la inflación descendió de cifras de tres dígitos en 2024 a “alrededor del 30% a fines de 2025”, el menor nivel en ocho años. Pero evitó referirse -a pesar de que se le preguntó- a la aceleración que el índice tuvo en los últimos meses, con un nivel en diciembre de 2,8%.

En lo que sí fue contundente la portavoz del organismo fue en su mirada respecto del cambio en el esquema de bandas cambiarias y la firme convicción de comenzar a acumular reservas por parte del BCRA. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, enfatizó Kozack, en una semana en la que el organismo monetario lleva ocho ruedas seguidas de compras netas de divisas (USD 515 millones).

También destacó la introducción de un programa anunciado de compra de divisas por parte del Banco Central, lo que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Según la portavoz, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. “El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas”, destacó la funcionaria.