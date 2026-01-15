El decreto de la Side, al Congreso

Sobre el filo del plazo legal el Gobierno envió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional y que es fuertemente cuestionado por la oposición y organizaciones de derechos humanos que se oponen, por ejemplo, a la autorización para que agentes de inteligencia puedan aprehender ciudadanos sin orden judicial.

A partir de este momento la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para tratarlo pero, más allá de los pedidos de la oposición, Martín Menem y Victoria Villarruel todavía no la conformaron.

La oposición tampoco tiene esperanza de que lo hagan y apuesta a ir por el rechazo directamente en el recinto. La Ley de DNU establece que una vez cumplidos los 10 días hábiles destinados a que la Bicameral lo trate, cualquiera de las Cámaras puede someterlo a votación con o sin dictamen previo de comisión. Por eso apuntan recién a la primera semana de febrero.