Club Deportivo Mandiyú Corrientes Club de Regatas Corrientes
Accidente en Corrientes: un auto cayó desde el elevador de un garaje

Debido al impacto, una mujer presentó cortes por fragmentos de vidrio.

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 11:40

Un automóvil cayó desde el elevador de un garaje en un edificio del centro de Corrientes. Una mujer resultó herida por el accidente que ocurrió alrededor de las 21:45 del miércoles.

Dentro del vehículo se encontraban un hombre y una mujer, quienes fueron asistidos por Bomberos Voluntarios. Debido al impacto, la mujer presentó cortes por fragmentos de vidrio y fue atendida por personal de salud en el lugar.

Se desconoce la causa 

Hasta el momento, no se sabe si la caída del vehículo se produjo por un error del conductor o por un desperfecto técnico en el montacargas.

