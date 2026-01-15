Accidente en Corrientes: un auto cayó desde el elevador de un garaje

Un automóvil cayó desde el elevador de un garaje en un edificio del centro de Corrientes. Una mujer resultó herida por el accidente que ocurrió alrededor de las 21:45 del miércoles.

Dentro del vehículo se encontraban un hombre y una mujer, quienes fueron asistidos por Bomberos Voluntarios. Debido al impacto, la mujer presentó cortes por fragmentos de vidrio y fue atendida por personal de salud en el lugar.

Se desconoce la causa

Hasta el momento, no se sabe si la caída del vehículo se produjo por un error del conductor o por un desperfecto técnico en el montacargas.