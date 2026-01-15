Mandiyú recibe a Guaraní por las semifinales del Torneo Regional sin público visitante

Deportivo Mandiyú y Guaraní Antonio Franco se enfrentarán en un histórico clásico en las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur. El primer cruce será este domingo, desde las 17:30, en el estadio Leoncio Benítez de Corrientes. La serie se definirá siete días después en Posadas.

El encuentro promete ser una “final anticipada” entre dos clubes con historia, que sueñan con ascender al Federal A.

Ambos equipos llegan con buenas actuaciones: Mandiyú eliminó a San Lorenzo de Monte Caseros con un global de 7-2, mientras que Guaraní superó a Estudio Galeano por 6-0 en la serie de cuartos de final.

Sin visitantes, pero con un recibimiento especial

Para el partido en Corrientes, la Policía no permitirá el ingreso de público visitante ni neutral, pese a la voluntad de los clubes de recibir hinchas de Posadas.

En tanto, los hinchas de Mandiyú preparan un recibimiento especial. Se lanzó una colecta para organizar la tribuna en torno a una "verdadera fiesta", con el objetivo de generar un clima de aliento a la altura.

La serie entre el Albo y La Franja se perfila como uno de los momentos claves del Torneo Regional, ya que definirá a uno de los finalistas por el ascenso.