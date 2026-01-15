Salud Pública detectó dos casos de la nueva variante de Influenza A H3N2 en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó este jueves la detección de los dos primeros casos de la variante de Influenza A H3N2 subclado K en la provincia.

El hallazgo se produjo tras el análisis de muestras enviadas al Instituto Malbrán, en el marco de la vigilancia epidemiológica activa.

Desde la Dirección General de Epidemiología detallaron que las pacientes son dos mujeres adultas mayores que evolucionaron favorablemente y ya se encuentran en sus domicilios.

La investigación determinó que el nexo epidemiológico fue un familiar que regresó recientemente del extranjero, lo que introdujo la cepa en la provincia.

Eficacia de la vacuna y prevención

Ante la preocupación por la efectividad de las dosis actuales, las autoridades sanitarias aclararon que, si bien la cepa del hemisferio sur no fue diseñada específicamente para el subclado K (el cual apareció posteriormente), la vacuna antigripal vigente sigue ofreciendo una protección fundamental.

"Es la herramienta más importante para mitigar el impacto de la gripe y, sobre todo, para reducir internaciones y complicaciones graves en los grupos de riesgo", explicaron desde la cartera sanitaria.

Además, recordaron la importancia de mantener la ventilación de ambientes, el lavado frecuente de manos y el uso de barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.

Grupos de riesgo: quiénes deben vacunarse

El Ministerio instó a las personas comprendidas en los siguientes grupos a aplicarse su dosis anual de forma gratuita en los centros de salud: