Pico de calor, apagón masivo y caos en Buenos Aires

Un apagón masivo en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde de este jueves, con lo que se sintió el pico de calor a la espera de las tormentas. De acuerdo a la información que brindaba la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), el corte se dio en momentos en los que se hallaba en su máximo nivel la demanda de energía.

Según trascendió, se vieron afectados 800.000 usuarios y media hora después, según comunicaron fuentes del Gobierno como de la empresa Edenor, la mitad del servicio cortado había sido repuesto.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW.

“Son líneas de alta tensión de Edenor. Es un tema de la distribuidora”, explicaron fuentes oficiales.

“Quedan 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, dijeron en la Secretaría de Energía, a las 15:30.

Pasadas las 17, según informó el ENRE, había 63.665 usuarios sin suministro de Edenor y 18.237 usuarios sin energía de Edesur. El mismo sitio confirmó que la luz se debería restablecer cerca de las 19.

En un comunicado que se difundió en redes sociales, Edenor explicó: “Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes. A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado”.

En principio, los barrios afectados fueron Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, La Paternal, Núñez, Palermo, Recoleta, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Caballito, Flores, Floresta, La Boca, Retiro, San Nicolás, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía, así como en la zona oeste en diversos partidos.