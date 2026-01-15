Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera: los requisitos generaron polémica en redes

Una publicación realizada por Thiago Medina en redes sociales abrió un intenso intercambio de opiniones entre los usuarios. El ex Gran Hermano y Daniela Celis comunicaron que están en la búsqueda de una niñera para sus hijas, Laia y Aimé, y el listado de requisitos no pasó desapercibido.

El pedido fue difundido a través de historias de Instagram, donde Thiago escribió: “¡Hola! Busco niñera, que viva por la zona de General Rodríguez, Álvarez o Moreno”. A partir de allí, enumeró una serie de condiciones que rápidamente generaron repercusión.

Entre los requisitos figuran tener al menos dos años de experiencia, presentar currículum con recomendaciones, ser creativa y didáctica, no fumar y no usar el celular delante de las nenas. Además, se pidió mantener el orden en la habitación durante la siesta, ya que “la hora corre”, y mostrar ganas de jugar y estar atenta a las niñas.

Precisamente, la frase “la hora corre” y la exigencia de ordenar el cuarto durante el descanso fueron los puntos que despertaron mayor debate. Para muchos usuarios, esas condiciones resultaron excesivas para el rol de niñera.

Las opiniones se multiplicaron en redes sociales, especialmente en la plataforma X (ex Twitter), con mensajes como: “¿Es niñera o mucama?”, “¿Que no use el celular delante de las nenas? Jajaja, eso se lo dejamos para mami y papi”, “La hora corre… eso me parece un montón” y “¿Por qué ponerla a ordenar? Eso no es su función”.

De todos modos, también aparecieron quienes defendieron a la pareja y consideraron razonables los pedidos a la hora de elegir a quienes cuidaran de lo más preciado que tienen. “No me parece mal lo que pidió” y “No está pidiendo nada raro”, expresaron algunos usuarios, al señalar que cada familia puede fijar sus propias reglas.

minutouno.com