Luego de una jornada calurosa, rige alerta naranja y amarilla por tormentas en Corrientes

Corrientes vuelve a estar bajo alerta por fuertes tormentas luego de una jornada calurosa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia para este viernes, el suroeste de la provincia se encuentra en aviso naranja por lluvias intensas en cortos periodos y vientos a gran velocidad. Se espera un leve alivio de temperaturas.

Alerta naranja

Las localidades de Bella Vista, Goya, Lavalle y Esquina, esta última que registró el viernes 116 mm en el centro de la ciudad, se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes.

Según el SMN, en este sector “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Mientras que el resto de la provincia está bajo advertencia amarilla. En este caso, el organismo nacional indicó “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, agregaron.

Temperaturas: no se esperan grandes cambios

Luego de las altas temperaturas registradas en Corrientes, se espera que para este viernes se produzca un leve descenso, con mínimas de 24°C y máximas 30°C. Estos niveles representan una reducción comparado con la sensación térmica que superó los 41°C en Capital. Para el sábado vuelve a subir a los 32°C.