Funebres

Sra. MARTHA MUÑOZ

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 00:00

Sra. MARTHA MUÑOZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/1/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Juan Carlos Muñoz y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. O/573

Sra. MARTHA MUÑOZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/1/2026. El Directorio y La Comisión Fiscalizadora del Banco de Corrientes SA, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Juan Carlos Muñoz y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. O/574

Sra. MARTHA MUÑOZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/1/2026. Cra. Laura Isabel Sprovieri, Presidente del Banco de Corrientes SA, participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Juan Carlos Muñoz y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. O/575

Sra. MARTHA MUÑOZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/1/2026. La Gerencia General y las Sub. Gerencias Generales del Banco de Corrientes SA, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su compañero Cr. Juan Carlos Muñoz y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. O/576

