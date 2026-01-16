†

Sra. MARTHA MUÑOZ

Q.E.P.D.

Falleció el 15/1/2026. El Directorio y personal del Banco de Corrientes S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Juan Carlos Muñoz y rogamos una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a familiares y seres queridos. O/573

