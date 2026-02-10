¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Policía de Chaco Banco de Corrientes
Funebres

SR. RUBEN DARIO FRANCHINI

Por El Litoral

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 00:00

SR. RUBEN DARIO FRANCHINI

Q.E.P.D.

Falleció el día 09/02/2026. El Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes, D. Juan Pablo Valdes y Sra. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

SR. RUBEN DARIO FRANCHINI

Q.E.P.D.

Falleció el día 09/02/2026. La Secretaría Privada del Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

SR. RUBEN DARIO FRANCHINI

Q.E.P.D.

Falleció el día 09/02/2026. El Señor Juan Pablo Valdes y su Señora esposa participan con profundo pesar su fallecimiento, elevan una oración y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

