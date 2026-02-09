Golpe al narcotráfico en Chaco: hallan 95 panes de cocaína en bloques de hormigón

En lo que ya se califica como un procedimiento sin precedentes por la modalidad de ocultamiento, el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Chaco concretó el operativo "Cemento Blanco".

Tras semanas de tareas de inteligencia criminal, las fuerzas de seguridad lograron frustrar el ingreso de una carga de cocaína de alta pureza cuyo valor de mercado se estima en 1.425.000 dólares.

La intervención se produjo este lunes, cerca de las 11 horas, sobre el kilómetro 33,5 de la Ruta Nacional N° 16, a la altura de Puerto Bastiani. Allí, un dispositivo de control estratégico interceptó una camioneta Chevrolet Montana gris, conducida por un hombre de 45 años oriundo de la provincia de Salta, quien mostró signos de nerviosismo ante el requerimiento de los uniformados.

Sofisticado método de ocultamiento

A simple vista, el vehículo transportaba herramientas de construcción y dos grandes estructuras de hormigón en la caja. Sin embargo, ante la sospecha de los agentes y tras la confesión del propio conductor, la Justicia Federal autorizó el traslado del rodado al Departamento de Logística para una requisa profunda.

Al romper las estructuras de cemento, los efectivos descubrieron 95 panes de cocaína compactada. El uso de bloques sólidos de material de construcción evidencia una logística avanzada por parte de las bandas narco para intentar burlar los controles viales y los scanners de seguridad.

Decisión política contra el narcotráfico

El operativo fue supervisado personalmente por el Jefe de Policía del Chaco, Comisario General (r) Fernando Javier Romero, y el Subjefe, Emanuel Victoriano Silva. Romero destacó que este golpe es la consecuencia de una "decisión política firme" de combatir a las organizaciones criminales que operan en la región.

"Estamos desbaratando organizaciones que intentan envenenar a nuestra sociedad. La Policía del Chaco está más activa y comprometida que nunca", afirmó el Jefe de la fuerza. El cargamento secuestrado no solo afecta la distribución de estupefacientes, sino que golpea de manera directa el flujo de caja de las estructuras delictivas transnacionales.

El conductor de la camioneta quedó detenido de forma inmediata y puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras los peritos continúan analizando la pureza de la sustancia. En tanto, la Policía Caminera garantizó la seguridad vial en la zona durante las horas que duró el procedimiento, que ya marca un hito en la lucha contra el tráfico de drogas en el litoral argentino.