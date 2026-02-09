El Banco de Corrientes lanzó Tienda MÁSBanCo, su nuevo marketplace con 12 cuotas sin interés

En un fuerte movimiento hacia la digitalización integral, el Banco de Corrientes (BanCo) presentó oficialmente Tienda MÁSBanCo, un ecosistema digital diseñado para que sus clientes puedan adquirir productos y servicios con beneficios financieros únicos.

Este nuevo marketplace no solo funciona como un catálogo de compras, sino que se proyecta como una herramienta clave para que las pymes y emprendedores correntinos logren escala en el mercado digital.

La plataforma ya está operativa y ofrece una amplia variedad de rubros que incluyen tecnología, electrodomésticos, hogar, deportes y belleza.

Para incentivar el uso del nuevo portal, la entidad lanzó una promoción agresiva: los usuarios de tarjetas de crédito Visa Banco de Corrientes pueden comprar en hasta 12 cuotas sin interés y obtener un 10% de descuento sin tope de reintegro, beneficio que estará disponible todos los días.

Integración con BanClub y beneficios

Uno de los puntos centrales de la nueva Tienda MÁSBanCo es que absorbe y potencia la experiencia del anterior programa BanClub. Según informaron desde la entidad, los clientes que poseen puntos acumulados por sus consumos podrán utilizarlos próximamente dentro del mismo sitio para canjearlos por productos o millas de Aerolíneas Plus, manteniendo sus saldos actuales sin necesidad de trámites extras.

La accesibilidad es otro de los pilares del lanzamiento. Los clientes pueden ingresar a la web oficial utilizando las mismas credenciales (usuario y contraseña) que ya emplean para la app MÁSBanCo o la Banca Web. Además, el sitio permite combinar diferentes métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito y el sistema QR MÁSBanCo MODO.

Apoyo al sector comercial local

Desde el directorio del BanCo destacaron que este lanzamiento constituye un paso estratégico para el desarrollo regional. Al actuar como un marketplace provincial, la tienda ofrece a los comercios de Corrientes un canal de ventas ágil y moderno, con el respaldo de la infraestructura financiera del banco provincial para la gestión de pagos y financiación.

La plataforma busca fortalecer el ecosistema de productos y servicios, generando oportunidades de crecimiento para los comercios locales y facilitando su acceso al mercado digital, señaló la entidad.

Con esta innovación, el Banco de Corrientes se alinea a las tendencias de la banca moderna, donde la fidelización y el e-commerce convergen para brindar una experiencia de usuario simplificada.