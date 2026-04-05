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BEATRIZ RUBERTO DE RELATS

Q.E.P.D.

Falleció el 31/03/2026. Yamil Machado, sus hijas Varinia, Magalí, Juliana e Irene Machado Feris. Sus hijos políticos: Julio Alberto Leguizamón, Juan Ignacio García Reparaz y Pablo De Seta participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la querida Victoria y Conrado y demás familiares en esta difícil situación. ¡Ruegan una oración a su memoria!

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BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció el 31/03/2026. Miguel Ángel Saich y flia, despiden a la querida amiga Betty, llegando a Dios por su eterno descanso y resignación a hijos, hermanos y nietos en tan triste momento. c/263

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BEATRIZ RUBERTO

Q.E.P.D.

Falleció el 31/03/2026. María Alicia Djean e hijos despiden con profundo dolor a su querida Betty, hermana y tía del alma.