¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Loan lluvias en Corrientes lluvias en Corrientes
Loan lluvias en Corrientes lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

SANTIAGO CABRAL

Por El Litoral

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 00:00

SANTIAGO CABRAL

Q.E.P.D.

Falleció el 04/04/2026. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colaboradora Soledad Cabral. Elevan una oración por el descanso de su alma. c/265

SANTIAGO CABRAL

Q.E.P.D.

Falleció el 04/04/2026. El personal de la Secretaria Privada de la Vicegobernación participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Soledad Cabral. Elevan una oración por el descanso de su alma. c/265

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD