SANTIAGO CABRAL

Q.E.P.D.

Falleció el 04/04/2026. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colaboradora Soledad Cabral. Elevan una oración por el descanso de su alma. c/265

SANTIAGO CABRAL

Q.E.P.D.

Falleció el 04/04/2026. El personal de la Secretaria Privada de la Vicegobernación participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de Soledad Cabral. Elevan una oración por el descanso de su alma. c/265