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CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Su esposa María Esther Traynor, sus hijos: María Esther, María Magdalena y Gabriel Agratti, Ana Elisa y Edwin E. Harvey (a), María Victoria y Horacio Alonso (a), Carlos Alberto y Gina D’Andrea, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/410

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CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Sus sobrinos Rafael Alberto Rossetti, Juana Inés Jantus hijos y nietos lo despiden con mucho cariño. c/130

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MENISES, Carlos Alberto Alejandro (Bocha)

Q.E.P.D.

Falleció el 6-V-26. Urbano A. DÍAZ DE VIVAR, con profunda pena y lleno de igual tristeza participa su partida a la casa del Señor, y acompaña a su fiel compañera Tatina e hijas María Esther, María Victoria, su hijo, Carlos y su otro V hijo político, mi amigo, el Gral. Horacio Alonso en esta ingrata circunstancia y ruega oraciones en su memoria. c/402

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MENISES, Carlos Alberto Alejandro (Bocha)

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/26. El Vicegobernador de la Provincia Dr. Pedro Braillard Poccard y familia participan con profundo pesar su fallecimiento Eleva una oración por el descanso de su alma. c/403

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CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Sonia Gesualdi, Guillermo Harvey y María Cecilia participan del fallecimiento del querido Bocha y ruegan una oración por su memoria. c/404

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CARLOS A. A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Jorge O. Benchetrit Riera, su esposa Ma. Delia Ruiz, sus hijos Josefina Andrea Ma. Delia y Jorge participan con profundo dolor y pesar el fallecimiento del Dr. Carlos A. Menises, y acompañan a toda su familia en este momento de dolor, rogando por su eterno descanso y elevando una oración por su memoria. c/405

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DR. CARLOS ALBERTO A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Carlos Alberto A. Menises (padre); padre del Dr. Carlos A. Menises, Asesor Legal de esta Institución. Acompañamos al Dr. Menises y a su familia en este difícil momento, elevando una oración en su memoria y rogando por su eterno descanso.

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CARLOS ALBERTO (BOCHA) MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Juan Augusto D'Andrea y María Lina Mozzati e hijas. María Vanesa y flia, María Silvana y flia, María Julieta y flia y Gina María, participan su fallecimiento y acompañan a Tatina y flia en este doloroso momento de la partida del querido Bocha a la casa del Señor. Que Dios le dé la luz y que brille para El eternamente. Descansa en paz Bocha querido. c/407

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DR. CARLOS MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. El Dr. Roberto Benitez, despide a un dilecto amigo, y junto a su esposa Gaby Zapata Barreneche, sus hijos Roberto(H) y Pablo, a un vecino ejemplar, querido Bocha descansa en paz. abrazamos a Tatina, hijos y nietos, en este momento, rogando una oración a su memoria. c/408

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CARLOS ALBERTO A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro, Ramón y Jaime; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Martina Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaky, Lourdes Castro y Juan Ignacio Mayer. Participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

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CARLOS ALBERTO A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Farmalife S.A. participa su fallecimiento.

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CARLOS ALBERTO A. MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Supermax S.A. participa su fallecimiento.

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CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Ma. Amelia Galmarini de Flores Durán y sus hijos Carlos Sebastián y Ma. Lourdes y Guzmán Castillo Odena, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Acompañan con cariño a su familia.

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CARLOS ALBERTO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Participamos con tristeza del fallecimiento de un gran y apasionado abogado. Nuestro fuerte abrazo para Caíto, María Esther y toda la familia del querido Bocha. Juan Martiniano Araujo; María Silvia Araujo y Carlos Jorge López. c/409

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DR. CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Tuvimos el honor de compartir la vida profesional. Fuiste un maestro, ejemplo como colega y persona. Abrazos a la familia. Norma Piragine Niveiro y Salomon Precansky. c/411

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CARLOS ALBERTO ALEJANDRO MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el 06/05/2026. Pablo Martínez Elías Dafil, María Teresa Brunel Mansutti, Segundo y Dulce María Martínez Brunel; participan con profundo dolor la partida del querido Bocha y elevan una oración en su memoria. c/412

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DR. CARLOS MENISES

Q.E.P.D.

Falleció el06/05/2026. Romilio Monzón y familia; Jorge Monzón y familia; Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento tan delicado. Que brille para él la luz eterna. c/413