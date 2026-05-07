Hantavirus en un crucero: crece la cifra de casos sospechosos

Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, los posibles contagios se elevan a 9, después de que este jueves se haya informado de la hospitalización de una azafata neerlandesa en Amsterdam con síntomas.

El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que la azafata de avión mantuvo contacto con una de las afectadas, una mujer neerlandesa, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, a la que la enferma voló el día 25 de abril tras dejar el crucero, y donde falleció un día después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que la enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que llegue el sábado a la isla canaria de Tenerife.

TN