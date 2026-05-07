Vínculo estratégico: Corrientes y Brasil avanzan en una agenda de integración comercial

Encabezada por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, una delegación correntina desarrolla una misión comercial en Porto Alegre.

El objetivo central es consolidar lazos con la Federación de Industriales de Río Grande do Sul y presentar el potencial logístico e industrial de la provincia para atraer inversiones extranjeras.

Fortalezas productivas en la vidriera

El ministro de Producción, Walter Chávez, junto a su par de Industria, Mariel Gabur, expusieron las ventajas competitivas de Corrientes.

Entre los puntos destacados se encuentran:

Sectores clave : Crecimiento en forestación, citricultura, horticultura y ganadería.

Infraestructura : Desarrollo de parques industriales y los avances en los puertos de Ituzaingó y Lavalle .

Incentivos: Beneficios fiscales para empresas que decidan radicarse en la provincia.

Relación comercial vigente y futuro

Brasil ya es un socio activo: es uno de los principales compradores del arroz correntino y actualmente importa aceites cítricos desde Bella Vista.

La misión busca ampliar esta oferta y avanzar en proyectos de infraestructura binacional, como el puente Alvear–Itaquí, para fortalecer la integración regional.

Articulación público-privada

La comitiva cuenta con el respaldo de sectores empresariales representados por la FECORR y la FEC.

Esta sinergia permite que los privados generen contactos directos para diversificar las exportaciones, especialmente ante el marcado interés brasileño por la producción local.