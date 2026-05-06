Seguridad en las rutas: qué detectó la Cnrt en los micros de larga distancia en Corrientes

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) reportó un balance de 25.175 controles efectuados en la provincia de Corrientes en lo que va de 2026.

Los operativos, desplegados en puntos estratégicos, rutas nacionales y terminales de ómnibus, arrojaron un total de 283 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente.

Bajo la conducción de Maximiliano Patti, el organismo puso el foco en garantizar la seguridad de los pasajeros y la legalidad en el transporte de mercancías. Del total de las inspecciones, 21.985 correspondieron al transporte de cargas, sector que registró 187 sanciones.

Por su parte, en el segmento de micros de larga distancia se realizaron 3.190 controles, derivando en 96 actas de infracción.

Infracciones y riesgos al volante

Los inspectores de la Cnrt detectaron diversas irregularidades que atentan directamente contra la seguridad vial. Según informaron desde el organismo, los motivos recurrentes de las multas fueron:

Falta de descanso: conductores que excedieron las horas de manejo permitidas sin las pausas obligatorias.

Alcoholemia: resultados positivos en tests de consumo de alcohol.

Documentación: ausencia o irregularidades en los papeles del vehículo y la licencia de los choferes.

Estado de las unidades: Deficiencias en las condiciones de seguridad y mantenimiento de los transportes.

Prevención y protección al usuario

Desde la Cnrt remarcaron que estos procedimientos forman parte de una política de "tolerancia cero" ante los incumplimientos que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por la vía pública.

La estrategia busca no solo detectar la falta administrativa, sino prevenir siniestros viales mediante una presencia constante en las rutas correntinas, consideradas corredores clave para el Mercosur.