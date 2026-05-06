Una calle permanecerá cortada por tres semanas en Corrientes: los motivos

A partir de este martes una calle permanece cortada en la ciudad de Corrientes. Se trata de la calzada Elías Abad, en el tramo ubicado entre avenida Jorge Romero y Gobernador de la Vega. Según explicó el Municipio se debe a obras de bacheo que se extenderán hasta el 27 mayo.

Trabajos en el sector

Las obras forman parte de los trabajos de mantenimiento y reparación de la calzada para mejorar la circulación vehicular y las condiciones de seguridad vial en la zona.

“Desde hoy y hasta el 27 de mayo habrá corte total del tránsito en calle Elías Abad entre Av. Jorge Romero y Gdor. De la Vega por trabajos de bacheo. Solicitamos no circular por la zona”, señaló el municipio de Corrientes en X.

A raíz de la interrupción total del paso, se recomendó a automovilistas, motociclistas y peatones evitar circular por el lugar y utilizar vías alternativas mientras se ejecuten las tareas.

Se solicita respetar la señalización colocada en el lugar y atender las indicaciones del personal encargado del operativo para prevenir inconvenientes y garantizar el normal desarrollo de los trabajos.