Veedores del Gobierno nacional intervienen la AFA para revisar sus balances contables

Los veedores designados por el Ministerio de Justicia acudirán hoy a las 13 a las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga. Se dará inicio a la intervención dictada por el Gobierno para determinar si existieron irregularidades en los balances contables de la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia.

La intervención fue dispuesta tras una denuncia de la Inspección General de Justicia, que señala dificultades para justificar alrededor de 450 millones de dólares en los últimos ocho años. En ese contexto, los veedores solicitarán acceso a documentación contable y administrativa.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran la falta de presentación de estados contables en tiempo y forma, la creación de una universidad sin registro formal y vínculos comerciales con empresas investigadas por desvío de fondos y lavado de dinero como TourProdEnter y SurFinanzas.

También se investiga un intento de traslado de la sede institucional fuera de la Ciudad de Buenos Aires, medida que fue rechazada por las autoridades tras constatarse que no reunía las condiciones administrativas necesarias.

Los veedores tendrán acceso a balances, contratos y registros internos. De esa manera, deberán elaborar un informe sobre el funcionamiento económico e institucional de la entidad.

Con información de TN.