Advertencia naranja y amarilla en Corrientes: alertan por fuertes vientos y tormentas

El calor se hizo presente en lo que va de la semana en Corrientes, pero un sistema de tormentas podría irrumpir este jueves y marcar un descenso de temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta naranja y amarilla para la provincia, con lluvias fuertes y vientos extremos (para la región) de hasta 70 kilómetros por hora.

La advertencia amarilla por fuertes tormentas comienza durante la mañana, por lo que Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle. Por la tarde pasa a alerta naranja, por lo que se podrían desarrollar con mayor crudeza.

Por la tarde, el sector norte de la provincia comprendido por Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, estará bajo doble alerta amarilla por tormentas con un 100% de probabilidad, caída de granizo, actividad eléctrica y se espera con la posibilidad de que se desarrollen fuertes vientos con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Por la noche, se prevé alerta naranja, esto implica según en ente nacional, que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

¿Llega el frío?

El sistema de tormentas ingresan vientos del sur por lo que se podría registrar un marcado descenso de temperatura en Corrientes. Para este jueves en la capital correntina se espera que continúen con 20°C y 28°C, sin embargo, para el viernes se podría notar más la baja ya que se pronostica que ronden los 19°C y 11°C. Estas condiciones podrían continuar el sábado cuando oscilen entre los 16°C y 9°C y seguir el domingo con 19°C y 7°C.